معادن نادرة..رئيس جنوب أفريقيا: القارة السمراء بها إمكانات كبيرة تجذب الاستثمارات

أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، أن القارة الإفريقية لديها إمكانات كثيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فيها .

وأضاف سيريل رامافوزا في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة بريكس، :" قمة بريكيس تستهدف الشراكة مع أفريقيا لتحقيق التنمية المستمرة في أفريقيا، والقارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية الهامة التي تضمن نجاح الأعمال في القرن الـ 21 ".

وتابع سيريل رامافوزا:" قارة أفريقيا بها الكثير من المعادن النادرة التي يمكن الاستفادة منها وهي أساس لنمو الاقتصاد بالعالم أجمع".

واكمل سيريل رامافوزا:"هناك جذب للاستثمارات في أفريقيا ويجب تخصيص الأموال لمشروعات البنية التحيتية في القارة الافريقية بما يسهم في تطوير الصناعة".

ولفت سيريل رامافوزا:" في أفريقيا نركز على تطوير دور المرأة وبعد سنوات كثيرة من التميز نؤكد ضرورة تحرير نساء قارتنا كي يشاركون في نمو الاقتصاد"، مضيفا:" أفريقيا لديها نسبة كبيرة من الشباب يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة".

