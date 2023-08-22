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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بيلاروسيا يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة البريكس

بيلاروسيا
بيلاروسيا

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إن الوفد البيلاروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي ألينيك وصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في فعاليات القمة الـ 15 للبريكس.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك والوفد المرافق له يصل الآن إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في فعاليات القمة الـ 15 لدول البريكس.

وبحسب خدمة فلايت رادار، هبطت طائرة الوزير البيلاروسي في مطار جوهانسبرج الساعة 5:45 مساءً بتوقيت موسكو.

وتعقد مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قمة في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس برئاسة جنوب إفريقيا. 

ومن المتوقع أن يناقش زعماء الدول الخمس توسيع المنظمة، حيث تقدمت بالفعل أكثر من 20 دولة، بما في ذلك بيلاروسيا، بطلب العضوية. 

وقال وزير الخارجية البيلاروسي في أواخر يناير الماضي، إن روسيا أبدت استعدادها لدعم مينسك إذا أرادت الانضمام إلى البريكس.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في وقت سابق، إن مينسك ستشارك لأول مرة في فعاليات القمة ومنها جلسة التواصل بين البريكس وأفريقيا وحوار البريكس بلس في جوهانسبرج.

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