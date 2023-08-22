رسميا.. انطلاق قمة البريكس الـ 15 في جوهانسبرج

انطلقت أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في جوهانسبرج، حيث يشارك زعماء البريكس في منتدى أعمال تنظمه جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أعمال البريكس.

واجتمع ممثلو العديد من الشركات وصناديق الاستثمار من دول البريكس، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، في قاعة المؤتمرات بمركز ساندتون للمؤتمرات.

وكان منتدى الأعمال هو البند الأول على جدول أعمال القمة الـ15 لـ بريكس، كما سيعقد اجتماع قادة البريكس في مجمع فندق سمر بليس، وليس لديها جدول أعمال تمت الموافقة عليه مسبقًا.

ويمكن للجميع اقتراح أي قضية موضوعية للمناقشة العامة، ولكن الموضوع الرئيسي للقمة هو البريكس وإفريقيا - الشراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة.

وتعد القمة أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة، ومن بين المدعوين زعماء 54 دولة أفريقية.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الحدث عبر الفيديو كونفرانس، وسيمثل وزير الخارجية سيرجي لافروف روسيا في القمة شخصيا.