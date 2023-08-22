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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد فعل أوروبي على قمة البريكس.. الرئيس الفنلندي:يجب إظهار الاحترام لهم

فنلندا
فنلندا

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الغرب الامتناع عن محاولات تغيير عقلية أعضاء مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وإظهار الاحترام لهم بدلاً من "تسليط الضوء على العيوب في تفكيرهم. 

وأوضح نينيستو في خطابه الرسمي إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الفنلندية في الخارج: "يجب علينا أن نراقب عن كثب المبادرات الجديدة التي ستطرحها دول البريكس، وربما لن يكون الغرب سعيدًا بها جميعًا. هناك معركة من أجل أرواح الأمم".

وأضاف: "لا ينبغي أن تقتصر مساهمتنا على الإشارة إلى أوجه القصور في تفكير الآخرين، ولكن يجب أن نبين من خلال الكلمات والأفعال، لماذا يجب على الآخرين رؤية بعض القضايا بشكل مختلف، وعند القيام بذلك لا يتعين علينا دائمًا أن نسعى جاهدين لتغيير عقلية الآخرين، وفي بعض الأحيان يكون من المهم أيضًا إظهار الاحترام".

كما أشار الرئيس الفنلندي إلى أن "العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس، واعترف بأن إنشاء قوة لمواجهة الغرب على أساس هذا التحالف لا تجرده من مزاياه.

وتعقد قمة البريكس في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومن المقرر أن تكون أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة، حيث تم إرسال الدعوات إلى زعماء 54 دولة أفريقية.

وسيترأس الوفد الروسي في هذا الحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف، بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس.

ووفقا للكرملين، فإن القمة ستختتم بتمرير إعلان جوهانسبرج الصادر عن قمة البريكس الـ15.

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