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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: البريكس يمكن أن تكون مثالا لنموذج بديل جديد للعلاقات الدولية

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يمكن أن تكون مثالا لنموذج بديل جديد للعلاقات الدولية.

وأضاف  لولا دا سيلفا في مقابلة أسبوعية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكننا تغيير العادات والممارسات السائدة حتى الآن في الشؤون الدولية"، مشيرا إلى أن العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة.

وأوضح دا سيلفا: "عندما نتحدث عن البرازيل وبريكس، فإننا نظهر أنه من الممكن خلق عالم جديد. لا نريد أن نتجادل مع أحد، ولكن نريد التكامل بين القارات وظروف متساوية للجميع".

وتعقد قمة البريكس في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومن المقرر أن تكون أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة، حيث تم إرسال الدعوات إلى زعماء 54 دولة أفريقية.

ويترأس الوفد الروسي في هذا الحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس.

ووفقا للكرملين، فإن القمة ستختتم بتمرير إعلان جوهانسبرج الصادر عن قمة البريكس الـ15.

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