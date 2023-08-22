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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريكس 2023.. حفيد مانديلا يبدي رأيه في منع بوتين من زيارة جنوب أفريقيا

حفيد مانديلا
حفيد مانديلا

أبدى  المحلل الاجتماعي والاقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق نيلسون مانديلا، رأيه في منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زيارة جنوب أفريقيا وحضور القمة الـ15 لمنظمة بريكس التي انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرج.

وأشار حفيد مانديلا إلى التحديات التي تواجه تعاون جنوب أفريقيا مع روسيا، معربا عن قلقه بشأن الجدل الأخير الدائر حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زيارة جنوب أفريقيا لحضور قمة البريكس الـ15.

وشدد مانديلا الشاب على الحاجة إلى الوضوح، وأكد أن الحادث لم يكن بسبب عدم وجود رغبة من جانب جنوب أفريقيا، بل بسبب قيد قانوني ودعا إلى بذل جهد مشترك لمنع التأثيرات الخارجية من التلاعب بالعلاقة بينهما في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش قمة بريكس.

وفي منتصف مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق فلاديمير بوتين بتهمة إخراج أطفال أوكرانيين قسرا خلال الحرب الروسية والأوكرانية.

وأشاد مايبوي مانديلا، الذي يعمل في شركة حلول الابتكار الأفريقية، بروسيا لدعمها خلال نضال جنوب أفريقيا من أجل التحرير، وفقا لتصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية على هامش قمة بريكس.

وسلط حفيد مانديلا الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمتها روسيا، والتي تجاوزت مجرد الخطابة وقدمت موارد كبيرة ساعدت جنوب أفريقيا في رحلتها نحو الحرية ومجتمع متساوٍ.

وقال "روسيا، أثناء النضال من أجل التحرير في جنوب أفريقيا، لم تساعدنا بقدراتها الخطابية لقد كانت توفر لنا الموارد اللازمة لكسب النضال لذلك سنكون دائما هناك من أجل روسيا".

وأضاف مانديلا: "نحن، شباب جنوب أفريقيا، نريد خلق علاقة واضحة وشفافة مع روسيا".

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تبنى مايبوي مانديلا فكرة تعزيز التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا في مجالات التعليم والزراعة لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا.

ودعا إلى التبادل المفتوح للممارسات والتكنولوجيات الزراعية، مؤكدا على أن الشفافية من شأنها أن تعزز العلاقات الوثيقة وتبني الثقة. كما حث البلدين على اعتبار بعضهما البعض وطنا ثانيا.

كما أعرب المحلل الاجتماعي والاقتصادي عن دعمه لإنشاء عملة تجارية مشتركة في إطار التحالف الاقتصادي لمجموعة البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

حفيد مانديلا منع بوتين من زيارة جنوب أفريقيا بوتين جنوب افريقيا نيلسون مانديلا بريكس بريكس 2023

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