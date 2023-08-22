أسباب تأخر إصدار قانون البناء.. محمد عطية الفيومي يوضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، مشيرا إلى أنه تم سحب القانون دون أبداء أي أسباب لسحبه.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن الحكومة عليها تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفق لعدة شروط.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، مؤكدا أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر.

ينفع في الدول اللي طقسها بارد

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معلقا “تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد”