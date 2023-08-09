تجارية القليوبية: تأسيس شركات إلكترونياً يرفع ترتيب مصر بمؤشرات التنافسية عالميا

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتجربة الحية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار تجذب العديد من المستثمرين الجدد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار، تأتي ضمن خطط الدولة لتسير وتسهيل على المستثمرين وذلك لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأعرب "الفيومي"، عن سعادته للتسهيل على المستثمرين الجدد من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدمه هيئة الاستثمار للمستثمر حيث يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتأسيس الإلكتروني للشركات سترفع من مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار وتساعد على رفع ترتيب مصر عالميا الفقرة المقبلة.