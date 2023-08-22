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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف أهمية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد "بريكس"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد “بريكس”، والذي له أهمية كبيرة، وقد يكون بديلا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لها مساهمات، مؤكدا أن رأس المال الأولي لبنك بريكس 100 مليار دولار، ومصر لها حصة في إسهاماتها التي تمت.

 

 أهمية كبرى

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن حصة مصر أكثر من 2 مليار دولار في بنك بريكس، مؤكدا أن بنك التنمية الجديد “بريكس”، سيكون له أهمية كبرى عن صندوق النقد الدولي.

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك التنمية الجديد “بريكس صندوق النقد الدولى البنك الدولي

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