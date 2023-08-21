أحمد موسى: ضبط جميع مرتبكي وقائع إلقاء الحجارة على القطارات منذ 2022

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لوزارة الداخلية وشرطة النقل، وذلك لاستجابتهم السريعة عقب عرض برنامج «على مسئوليتي»، صور للتعدى على أحد قطارات السكة الحديدية وإلقاء حجارة على العربات قطار 942، مطروح \ القاهرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كافة البلاغات التي تتلقها وزارة الداخلية في ذات الشأن منذ يناير 2022 وحتى الآن وعددها 40 بلاغ، وتم القبض على جميع من قاموا بالتعدي على القطار بإلقاء الحجارة.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية لديها رصد دقيق على مدار الساعة وكشف أي ملابسات تمس المواطن، مضيفًا: «وزارة الداخلية من الوزرات المتعاونة وتحرص بشكل دائم لحل أي مشاكل يتم عرضها».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أنه تم ضبط مرتبكي جميع وقائع التعدي على القطارات ومعظمهم من الصبية وارتكبوا أفعالهم بقصد اللهو، موضحًا أن وزارة الدخلية تهيب بالمواطنين الحفاظ على ممتلكات الدولة والمرافق العامة.