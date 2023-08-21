لديها أجندة لتدمير مصر.. أحمد موسى يشن هجوما على هيئة الإذاعة البريطانية..فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلا: "دائما متحيزة للإرهابيين".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب جريمة التمييز"، لافتا: "هيئة الإذاعة البريطانية على مدار تاريخها منذ 85 عاما دائما ترتكب جرائم ومتحيزة للإرهابيين، والرئيس عبدالناصر شتمهم في خطاب شهير".

وأشار موسى: "هيئة الإذاعة البريطانية تاريخ من الأكاذيب وعدم المصداقية"، موضحا: "هيئة الإذاعة البريطانية تستهدف مصر دائما، ولديها أجندة واضحة لتدمير مصر".

واسترسل: "بي بي سي تنتهك حقوق الصحفيين العاملين لديها في مصر"، مشيرا: "بي بي سي تعمل وفق توجهات المخابرات الإنجليزية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "هيئة الإذاعة البريطانية لا مصداقية لها، وليس لديها مهنية، وتنفذ أجندة المخابرات وتخرب البلدان"، لافتا: "لا تنقل أي أحداث في بلدها، وتستهدف مصر بشكل دائم، وتدعم منظمات تعمل ضد مصر، وتدعم تقارير لمؤسسات تابعة لها".

ولفت : "نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس يتضامنون مع إضراب الزملاء في مكتب بي بي سي بالقاهرة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، على الهواء مجموعة من الأخبار التي تكذب مصداقية هيئة الإذاعة البريطانية، معقبا: "كوارث وفضائح".