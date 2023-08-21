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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: زيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار بالعام المالي الحالي

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى أن هناك خطة لجعل مصر مركزا لتوزيع الحبوب الروسية من المنطقة اللوجستية بقناة السويس.

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وأكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ستكون مركزا بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية وأوروبا، وذلك وفق تصريحات سيرجي لافروف، وزير خارجية موسكو.

 

ولفت موسى إلى أن مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من 5 سلع استراتيجية يتصدرها القمح خلال المرحلة المقبلة للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مع زيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

 

وعلق أحمد موسى: مصر تتجه للزراعات المحمية وزراعات تستهدف التوسع في الحقول الإرشادية من خلال الصوب الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية.

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