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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لتجنب تكرار الكارثة.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات المعينة بضرورة التحرك للحد من الآثار الجانبية الناجمة عن انهيار جزء بأحد أحواض تبريد مياه بجوار سور كهرباء غرب أسيوط، ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي نجمت عن الانهيار.

 

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أحمد موسى يكشف مستجدات أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط|فيديو

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أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط.. فيديو

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في فترة التسعينيات شهدت هذه المنطقة انهيارا مشابها للانهيار الحالي، وذهب الرئيس الأسبق 'مبارك' لأسيوط لأن الوضع كان كارثيا وشهد عدد وفيات كبير من المواطنين.

 

تابع: من كرم ربنا علينا أن الانهيار حدث ومفيش منازل أو مواطنين مقيمين بجوار المحطة، لأن الوضع وقتها سيكون كارثي ومحزن.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أنه يجب على الجهات المعنية ضرورة إعادة تأهيل مقابر الأهالي المجاورة للمحطة، مطالبا وزير الكهرباء بوجود حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الكارثة.

 

وتابع أنه يتمنى بتشكيل لجان للوقوف على خسائر الأهالي خاصة المحاصيل الزراعية، ويجب صرف تعويض مناسب له، مضيفًا: «دا محصول المزارع، يجب إعطاء تعويض مناسب لهم، لأن هذه المحاصيل مصدر رزق».

أحمد موسى المحاصيل الزراعية الإعلامي أحمد موسى الاثار الجانبية الرئيس الاسبق مبارك وزير الكهرباء انهيار جزء بأحد أحواض تبريد مياه بجوار سور كهرباء غرب أسيوط انهيار جزء بأحد أحواض تبريد مياه

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