أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، معقبا: "الأهالي زعلانين".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حدث انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط وهو ما تسبب في جرف الرفات من المقابر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "كان هناك سرعة وتحرك من الجهات المعنية"، لافتا: "المياه جرفت رفات الموتى بالمقابر المحيطة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "حدثت مشكلة كبيرة في أسيوط في المنطقة"، موضحا: "تم سحب المياه بعد سرعة التحرك من الحماية المدنية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "الأهالي هما اللي كلموني، وأخبروني أن الأمن حضر بسرعة وتعامل مع الموقف"، موضحاك "الأهالي طالبين حل، لأنهم تضرروا وطالبين تعويضات، وطالبين سور بجوار المقابر لمنع تكرار الواقعة مرة أخرى".

واسترسل:" المياه غمرت أكثر من 60% وتضرروا من الانهيار"، موضحا: "حدث اندفاع كبير من المياه وهو ما سبب الكثير من الأضرار"، مؤكدا: "المحطة لم تتضرر بما حدث ولم تتوقف".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من إقامة سور على المقابر لمنع حدوث ضرر مرة أخرى في حالة انهيار أي من أحواض المياه مستقبلا.