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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد على قرار حبس المستشار مرتضى منصور في قضية سب مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات .

وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" حبس مرتضي منصور  ٦ شهور في قضية جديدة
قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية  المستشارين احمد رفعت وايهاب محمد  همت  وسامح سعيد  ، بحبس مرتضي منصور ٦ شهور مع النفاذ 
لاتهامه بسب مديرة عام بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ويحق للمتهم الطعن علي الحكم بعد تسليم نفسه  لتنفيذ الحكم ".

قضت المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حبس مرتضي منصور 6 أشهور ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

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