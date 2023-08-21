أحمد موسى يكشف مستجدات أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط|فيديو

جرف رفات الموتى|

كشف الإعلامي أحمد موسى أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط وتدمير بعض المقابر وجرف رفات الموتى.

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن تكون المياه تم تدمير المقابر المجاورة لها وجرفت رفات الموتى، منوها أن المياه غمرت نحو 60 فدانا تقريبا، وتم جرف الرفات للترع والمصارف المجاورة.

وقال أحمد موسى: « المواطنون استغاثوا بأجهزة الأمن والأجهزة المعنية، والأهالي طالبوا بتعويضات عن الأضرار، مع عمل سور حول المقابر؛ لعدم تكرار المشهد مرة أخرى»، نافيا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب.

ونوه أحمد موسى أنه تم توزيع مياه الحوض المتأثر لأحواض أخرى مجاورة، مع اتجاه الأهالي للحاق برفات أهاليهم وتوابيت الجثث.

وعلق موسى قائلا: استخدامات مياه الصرف الصناعي مهمة –بعد معالجتها- في الزراعة مستقبلا، على غرار محطات إعادة تدوير المياه مرة أخرى.

وتابع: في البحر الأحمر هناك أشجار غير مثمرة يمكن زراعة مثيلاتها بتلك المياه، لاستخدامها في صناعة الأخشاب مستقبلا.



