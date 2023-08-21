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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جرف رفات الموتى|

أحمد موسى يكشف مستجدات أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط|فيديو

انهيار جزئي بحوض
انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

كشف الإعلامي أحمد موسى أزمة انهيار جزئي بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط وتدمير بعض المقابر وجرف رفات الموتى.

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أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط.. فيديو

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جرفت الرفات من المقابر .. انهيار حوض مياه محطة تبريد بأسيوط |صور

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن تكون المياه تم تدمير المقابر المجاورة لها وجرفت رفات الموتى، منوها أن المياه غمرت نحو 60 فدانا تقريبا، وتم جرف الرفات للترع والمصارف المجاورة.

 

وقال أحمد موسى: « المواطنون استغاثوا بأجهزة الأمن والأجهزة المعنية، والأهالي طالبوا بتعويضات عن الأضرار، مع عمل سور حول المقابر؛ لعدم تكرار المشهد مرة أخرى»، نافيا تأثر المنطقة بإنتاج الكهرباء بهذا التسريب.

 

ونوه أحمد موسى أنه تم توزيع مياه الحوض المتأثر لأحواض أخرى مجاورة، مع اتجاه الأهالي للحاق برفات أهاليهم وتوابيت الجثث.

 

وعلق موسى قائلا: استخدامات مياه الصرف الصناعي مهمة –بعد معالجتها- في الزراعة مستقبلا، على غرار محطات إعادة تدوير المياه مرة أخرى.

 

وتابع: في البحر الأحمر هناك أشجار غير مثمرة يمكن زراعة مثيلاتها بتلك المياه، لاستخدامها في صناعة الأخشاب مستقبلا.


 

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