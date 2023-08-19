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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جرفت الرفات من المقابر .. انهيار حوض مياه محطة تبريد بأسيوط |صور

المياه غمرت المقابر
المياه غمرت المقابر

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الإنقاذ السريع السيطرة على المياه الناتجة من انهيار أحد أحواض مياه التبريد بمحطة كهرباء غرب المركبة أسيوط بعد أن اجتاحت المياه مقابر ومجمع الخدمات البترولية بأسيوط .
وانتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية بالمحافظة وقوات الحماية المدنية والإطفاء وقوات الإنقاذ السريع .
وتسبب الحادث في قطع المياه لطريق قرى بني عدي وجحدم والعزية / أسيوط وغمرت المياه مقابر قرى مسرع وأولاد رائق وبني حسين مما تسبب في طفو رفات الموتى خارج المقابر وانهيار عدد كبير من المقابر 
ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم ،مساء اليوم ، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضي الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية مشيرا إلى تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية  لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا يوجد اى خسائر في الأرواح مؤكدا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي والتضامن الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفوري معها واتخاذ التدابير البديلة .
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئي بأحد أحواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية .
وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

 

محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار جزئى لأحد أحواض تجميع مياه محطة كهرباء غرب

إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية بقرى مركزى أبنوب والقوصية في أسيوط


حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط  وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وعدد 2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة أسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز اسيوط لشفط المياه ولا توجد أى خسائر فى الارواح ، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها .
وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولى محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلاً .

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