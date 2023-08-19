إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية بقرى مركزى أبنوب والقوصية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضٍ أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية بقرى مركزى القوصية وأبنوب، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير.

ولفت “سعد” إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأضاف محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم، السبت – أنه يجري تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع جميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولي ملف الإزالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشدد على مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدى بكل حزم للتعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 5 تعديات بقرية مير، تمثلت فى إزالة حالة تعدٍ بحوض توفيق ببني إدريس عبارة عن فك شدة خشبية على مساحة 130 م، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة 130 م، كما تم إزالة حالتين بحوض الجناين عبارة عن ردم حفر قواعد على مساحة 120 مترا، وفك شدة خشبية على مساحة 100 م، وتمت إزالة حالة تعدى بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة 180 م بمشاركة رئيس القرية ومسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 2 حالة إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية فى مهدها بمنطقتي الجيارة والخبازين بقرية بنى محمديات، ومصادرة الخلاطة والمعدات المستخدمة فى البناء وتحرير المحاضر للمخالفين.



كان محافظ أسيوط أعلن عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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