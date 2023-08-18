عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرعة إنهاء واستكمال إجراءات التقنين| نداء عاجل من محافظ أسيوط لهؤلاء

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة أملاك الدولة

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة موجهًا بتسريع منظومة العمل والإنتهاء من كافة الملفات والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة ... جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.


استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.


وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للإنتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة موجهاً بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني موضحًا بأن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

مدير أمن أسيوط: تعزيز الخدمات لفرق وقوات المباحث باحتفالات صوم العذراء

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لتوفير السلع ومحاربة الاحتكار|صور


وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط أرضي أملاك الدولة تقنين أملاك الدولة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعلن آخر موعد للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ أسيوط يستعرض آليات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

ترشيحاتنا

بينهم 129 مصريًا .. السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي|شاهد

ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟..رسالة طمأنة من التعليم

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركها بـ 11 كلمة للرزق الوفير

قرار عاجل ضد رجلي أعمال كبار وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار

أحمد مرتضى: مديونية الزمالك 150 مليون جنيه ولنا 4 ملايين دولار عايزين نجيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

فيديو

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ