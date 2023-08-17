عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن أسيوط: تعزيز الخدمات لفرق وقوات المباحث باحتفالات صوم العذراء

أسقف أسيوط يستقبل
أسقف أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية و مدير الأمن

استقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة باحتفالات صيام العذراء.

كما تفقد الأكمنة الشرطية والخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق احتفالات الأقباط بمولد دير العذراء بجبل درنكة وسط إجراءات أمنية مشددة؛ للتأكد من يقظة الخدمات وتواجدها في أماكنها، وإجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتفقد الأكمنة الشرطية على طريق الدير، وقرر تعزيز الخدمات الأمنية لفرق وقوات المباحث الجنائية والمرور، برئاسة العميد إسماعيل المحرزي مدير المرور بأسيوط؛ لمواجهه أية أحداث أو حرائق أو اختراقات أمنية تتسبب في التأثير على الاحتفالات، مؤكدًا التنسيق مع مسؤولي الصحة والإسعاف والمحافظة لتوفير كافة الإمكانيات.

ووجه مدير الأمن، بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة لدي جميع القوات المعينة، وعدم التهاون في الإجراءات الأمنية وعدم دخول أو وقوف السيارات بمحيط الدير أو داخله، وتشغيل الكاميرات على أسواره وبداخلها.

يواصل الأقباط توافدهم على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، وذلك للاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل درنكة، والتي تُقام في موعدها المعتاد كل عام 7 أغسطس، وتستمر الزيارات حتى 21 من شهر أغسطس.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفي الصفحات القبطية، قائمة مُصورة للطعام ومشروبات منخفضة الأسعار في مولد السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط.

السندوتش بجنيه.. أسعار المأكولات خلال احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة

أسقف أسيوط ورئيس دير درنكة يصدر تعليمات مهمة للزائرين

وجاءت أسعار الأطعمة والمشروبات في قائمة دير السيدة العذراء بدرنكة كالتالي: "ساندوتش الفول بجنيه - الطعمية بجنيه - البطاطس بجنيه - الباذنجان بجنيه - الكريب 10 جنيهات - مكرونة صيامي أو علبة كشري أو بيتزا بـ5 جنيهات"، أما المشروبات: "زجاجة مياه معدنية 600 مل جنيهان - زجاجة مياه معدنية 1.5 لتر 4 جنيهات - كوب الشاي جنيهان - كوب كوفي ميكس أو فنجان قهوة 5 جنيهات - قطعة الزلابية بجنيه".

وأعلن دير درنكة بأسيوط، عن الاستعداد لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما، لينتهى الصيام فى 22 أغسطس الجارى، ويتوافد الأقباط الدير لنيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر.

وترجع أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري، فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد دير السيدة العذراء من أهم المزارات الدينية والسياحية بمحافظة أسيوط، ويبلغ ارتفاع دير العذراء، بالجبل الغربى لمدينة أسيوط، 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض الزراعية، بالإضافة إلى أنه يبعد عن مدينة اسيوط مسافة أكثر من 9 كيلومترات، وتبلغ المدة الزمنية للوصول إلى الدير بالسيارة من 15 إلى 30 دقيقة.

ويمتاز موقع الدير بسهولة الوصول إليه، حيث يقطع الزائر مسافة الـ3 كيلومترات من غرب المدينة ثم يتوجه إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفى نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير، بالإضافة إلى قربه من الطريق الدائري والذي يبدأ عند الكيلو3 قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 من الجهة الجنوبية.

IMG-20230817-WA0038
IMG-20230817-WA0038
IMG-20230817-WA0037
IMG-20230817-WA0037
IMG-20230817-WA0039
IMG-20230817-WA0039
IMG-20230817-WA0040
IMG-20230817-WA0040
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط احتفالات دير درنكة دير درنكة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أسقف أسيوط مدير امن اسيوط مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد مساعد وزير الداخلية احتفالات صوم العذراء صوم العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

موضوعات متعلقة

المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة إنهاء حياة ابن عمومتهم وإصابة شقيقه بأسيوط

السجن المشدد 6 سنوات لعامل أمن يتاجر في الهيروين بأسيوط

جامعة أسيوط: نفخر بتقديم دفعة جديدة من خريجي الحقوق المتميزين للدولة

السجن المشدد 6 سنوات لموظف يتاجر في الهيروين بأسيوط

رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية في حملة بديروط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لتوفير السلع ومحاربة الاحتكار|صور

محافظ أسيوط: تقديم سبل الدعم لخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لتشغيل مجمعات خدمات المواطنين بالقرى

ترشيحاتنا

بشرط واحد.. تامر أمين: اللي عاوز يشتغل يكلمني هوفر ليه فرصة

رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

الكواليس الأخيرة قبل استشهاد الرائد هشام شتا بأحداث كرداسة.. أسرته تكشف التفاصيل

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ