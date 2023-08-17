مدير أمن أسيوط: تعزيز الخدمات لفرق وقوات المباحث باحتفالات صوم العذراء

استقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة باحتفالات صيام العذراء.

كما تفقد الأكمنة الشرطية والخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق احتفالات الأقباط بمولد دير العذراء بجبل درنكة وسط إجراءات أمنية مشددة؛ للتأكد من يقظة الخدمات وتواجدها في أماكنها، وإجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتفقد الأكمنة الشرطية على طريق الدير، وقرر تعزيز الخدمات الأمنية لفرق وقوات المباحث الجنائية والمرور، برئاسة العميد إسماعيل المحرزي مدير المرور بأسيوط؛ لمواجهه أية أحداث أو حرائق أو اختراقات أمنية تتسبب في التأثير على الاحتفالات، مؤكدًا التنسيق مع مسؤولي الصحة والإسعاف والمحافظة لتوفير كافة الإمكانيات.

ووجه مدير الأمن، بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة لدي جميع القوات المعينة، وعدم التهاون في الإجراءات الأمنية وعدم دخول أو وقوف السيارات بمحيط الدير أو داخله، وتشغيل الكاميرات على أسواره وبداخلها.

يواصل الأقباط توافدهم على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، وذلك للاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل درنكة، والتي تُقام في موعدها المعتاد كل عام 7 أغسطس، وتستمر الزيارات حتى 21 من شهر أغسطس.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفي الصفحات القبطية، قائمة مُصورة للطعام ومشروبات منخفضة الأسعار في مولد السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط.

وجاءت أسعار الأطعمة والمشروبات في قائمة دير السيدة العذراء بدرنكة كالتالي: "ساندوتش الفول بجنيه - الطعمية بجنيه - البطاطس بجنيه - الباذنجان بجنيه - الكريب 10 جنيهات - مكرونة صيامي أو علبة كشري أو بيتزا بـ5 جنيهات"، أما المشروبات: "زجاجة مياه معدنية 600 مل جنيهان - زجاجة مياه معدنية 1.5 لتر 4 جنيهات - كوب الشاي جنيهان - كوب كوفي ميكس أو فنجان قهوة 5 جنيهات - قطعة الزلابية بجنيه".

وأعلن دير درنكة بأسيوط، عن الاستعداد لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما، لينتهى الصيام فى 22 أغسطس الجارى، ويتوافد الأقباط الدير لنيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر.

وترجع أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري، فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد دير السيدة العذراء من أهم المزارات الدينية والسياحية بمحافظة أسيوط، ويبلغ ارتفاع دير العذراء، بالجبل الغربى لمدينة أسيوط، 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض الزراعية، بالإضافة إلى أنه يبعد عن مدينة اسيوط مسافة أكثر من 9 كيلومترات، وتبلغ المدة الزمنية للوصول إلى الدير بالسيارة من 15 إلى 30 دقيقة.

ويمتاز موقع الدير بسهولة الوصول إليه، حيث يقطع الزائر مسافة الـ3 كيلومترات من غرب المدينة ثم يتوجه إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفى نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير، بالإضافة إلى قربه من الطريق الدائري والذي يبدأ عند الكيلو3 قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 من الجهة الجنوبية.

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