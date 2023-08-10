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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السندوتش بجنيه.. أسعار المأكولات خلال احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة

احتفالات صوم العذراء
احتفالات صوم العذراء بدير درنكة

يواصل الأقباط توافدهم على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، وذلك للاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل درنكة، والتي تُقام في موعدها المعتاد كل عام 7 أغسطس، وتستمر الزيارات حتى 21 من شهر أغسطس.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفي الصفحات القبطية، قائمة مُصورة للطعام ومشروبات منخفضة الأسعار في مولد السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط.

وجاءت أسعار الأطعمة والمشروبات في قائمة دير السيدة العذراء بدرنكة كالتالي: "ساندوتش الفول بجنيه - الطعمية بجنيه - البطاطس بجنيه - الباذنجان بجنيه - الكريب 10 جنيهات - مكرونة صيامي أو علبة كشري أو بيتزا بـ5 جنيهات"، أما المشروبات: "زجاجة مياه معدنية 600 مل جنيهان - زجاجة مياه معدنية 1.5 لتر 4 جنيهات - كوب الشاي جنيهان - كوب كوفي ميكس أو فنجان قهوة 5 جنيهات - قطعة الزلابية بجنيه".

وبدأ الأقباط بأسيوط صيام العذراء يوم السبت، والاحتفال بذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى جبل درنكة في أسيوط، والاحتماء داخل مغارة بحضن الجبل الغربي بأسيوط، في رحلة الاختفاء من بطش الرومان.

وأعلن دير درنكة بأسيوط، عن الاستعداد لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما، لينتهى الصيام فى 22 أغسطس الجارى، ويتوافد الأقباط الدير لنيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر.

وترجع أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري، فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد دير السيدة العذراء من أهم المزارات الدينية والسياحية بمحافظة أسيوط، ويبلغ ارتفاع دير العذراء، بالجبل الغربى لمدينة أسيوط، 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض الزراعية، بالإضافة إلى أنه يبعد عن مدينة اسيوط مسافة أكثر من 9 كيلومترات، وتبلغ المدة الزمنية للوصول إلى الدير بالسيارة من 15 إلى 30 دقيقة.

ويمتاز موقع الدير بسهولة الوصول إليه، حيث يقطع الزائر مسافة الـ3 كيلومترات من غرب المدينة ثم يتوجه إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفى نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير، بالإضافة إلى قربه من الطريق الدائري والذي يبدأ عند الكيلو3 قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 من الجهة الجنوبية.

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