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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف أسيوط ورئيس دير درنكة يصدر تعليمات مهمة للزائرين

الأنبا يوأنس أسقف
الأنبا يوأنس أسقف أسيوط

أعلن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، عن بعض التعليمات والتعديلات الخاصة بزيارة دير السيدة العذراء في درنكة بجبل أسيوط،  عن زيادة عدد السيارات المجانية التي تقوم بنقل الزائرين من بداية بوابة الدير إلى أقرب مكان داخل الدير "المصعد الكهربائي"، مشيرا إلى لن يتم السماح بمرور السيارات الخاصة بالزائرين داخل الدير؛ حتي لا يحدث تزاحم بين الزائرين.

وأوضح أسقف أسيوط، أنه من أول يوم 7 أغسطس بداية الموسم سيتم فتح بوابات الدير والسماح لكبار السن مما يستقلون سيارة خاصة بالدخول بالسيارة داخل الدير في كل يوم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الثانية عصرًا ويتم تسليم رخصة السيارة؛ مؤكدا أن تصاريح السيارة لدخول الدير تشمل الجراج بحيث أي سيارة تدخل الدير يكون لها مكان داخل الجراج.

وأضاف، أن معظم مباني الدير يوجد بداخلها مصاعد كهربائية لتسهيل طلوع المواطنين وكبار السن لمغارة الدير دون الحاجة للسيارات؛ مشيرا إلى توفير سيارات تنقل الزائرين من باب الدير إلى منتصف المطلع بجبل درنكه، كما توجد عربات مكيفة من أول منتصف المطلع إلى أعلى جبل الدير وذلك تسهيلًا على الزائرين من السير على الأقدام، مؤكدا أنه لن يتم السماح للسيارات الزائرين بالسير حتى مطلع الجبل الدير.
بدأ دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، في استقبال الزائرين للمشاركة في الاحتفالات السنوية بصوم العذراء، والذي يوافق في الفترة من 7 إلى 22 أغسطس من كل عام.

بحضور جماهيري.. بدء احتفالات دير درنكة بصوم السيدة العذراء

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ويتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم ، للتبارك بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد مكوث العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

ويعد دير درنكة واحدا من أهم الأماكن المقدسة بالنسبة للمسيحيين فى مصر وخارج مصر، واستمد هذا الدير شهرته ومكانته من زيارة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح خلال رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث كان هذا الدير هو آخر مكان للعائلة المقدسة، ومنه عادوا إلى فلسطين.
و يضم الدير مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء " المغارة " والتي تقع داخل حضن الجبل ويبلغ طول واجهتها 160 مترا وعمقها 60 مترا وهى منذ نهاية القرن الأول المسيحى، وهذه المغارة ترجع إلى نحو 2500 سنة قيل الميلاد، وهناك كنيسة السيدة العذراء المنارة، وكنيسة ماريوحنا، وكنيسة الميدان، وكنيسة النجمة، وكنيسة الصليب.

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