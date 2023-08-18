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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة إمام على المنبر أثناء خطبة الجمعة في أسيوط

الشيخ إسماعيل مرغني
الشيخ إسماعيل مرغني خطيب مسجد الخطبة

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، وفاة إمام وخطيب مسجد، في أثناء وقوفه على المنبر، بمسجد الخطبة في منطقة الوليدية.

ومن جهته، قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المتوفي يدعى: إسماعيل مرغني، خطيب متطوع وموظف بمديرية الأوقاف بأسيوط.

وأشار إلى أنه أثناء إلقاء الراحل خطبة الجمعة أعلى منبر مسجد الخطبة بمنطقة الوليدية؛ لفظ أنفاسه الأخيرة، ليكتب له حسن الخاتمة.

ودعا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، والعتق من النار، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، أن الخطيب المتوفي يشهد له بأنه رجلا خير، يشهد له بحسن العمل والسيرة والأخلاق، وأنه طوال فترة عمله بالمديرية لم ير أحدا منه أي سوء، داعيا الله أن يجعل حسن عمله في ميزان حسناته، وأن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

وفاة إمام  علي المنبر في اسيوط .وأصدقائه ينعونه 

كما نعاه زملاؤه وأصدقاؤه، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالوا عنه أنه كان محبا للخير ومساعدة المحتاجين، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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