تابعوا الأيام الجاية.. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء بشأن الدولار والذهب.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريح بنك "بريكس" التخطيط لإصدار عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذا سيكون له تأثير كبير على العالم"، لافتا: "التعامل بعمله رقمية واحدة سيكون له تاثير على الدولار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بنك بريكس سيكون له أيضا تأثير على الذهب، لأن الاحتياطي الأساسي سيكون الذهب".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "تابعوا الأيام الجايه الدولار وضعه إيه في العالم، وهتكون ضربة للدولار"، موضحا: "خلاص الدول بدأت تتعامل بالعملات الوطنية بينها وبين بعضها".

