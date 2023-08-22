ينتظر ترامب.. أحمد موسى يعلق على سجن فولتون المصنف الأسوأ في أمريكا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سجن فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، والذي سيسجن فيه ترامب، مصنف من أسوأ السجون داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سجن فولتون تم حجز فيه 3000 متهم آخر سنتين، مؤكدا أن هذا الجن شهد العديد من حالات الوفيات نتيجة الإصابات بكورونا، وانتشار الجرب.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن مصر قامت بعمل بوجود منظومة حديثة للسجون بوجود مراكز الإصلاح والتأهيل، معلقا “مصر عارفة حقوق الإنسان وبتعمل بيها”.

مصر تراعي الوضع الصحي

وأشار أحمد موسى، أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر أصبح بها غرف للسجناء، وليس زنازين، مؤكدا أن مصر تراعي الوضع الصحي للنزلاء.