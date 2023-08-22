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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

محمد صلاح يقترب من
محمد صلاح يقترب من اتحاد جدة

أصبح النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محط اهتمام كبير لدى قطاع كبير من جماهير الكرة العالمية في الساعات الأخيرة، خاصة في ضوء الحديث الكبير حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، في ضوء رغبة نادي اتحاد جدة في الحصول على خدمات اللاعب بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الراهنة. 

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صحفي سعودي: انتقال محمد صلاح لدوري روشن مسألة وقت.. فيديو

وعلى الرغم من أن وكيل محمد صلاح خرج في أكثر من مشهد، ليؤكد أن اللاعب لن يرحل عن صفوف نادي ليفربول، ألا أن التكهنات تزيد بصورة قوية جدا، حول أن اللاعب بات قريبا جدا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة، إذ أن بعض التقارير أشارت إلى أن اللاعب قريب جدا من الانتقال لصفوف الريدز في الفترة المقبلة. 

هل ينتقل محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة؟

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء حول النجم المصري محمد صلاح، وحقيقة انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة. 

صحفي سعودي: انتقال محمد صلاح لدوري روشن مسألة وقت

قال الصحفي السعودي فهد الجلعودي ، عن كواليس صفقة انتقال  محمد صلاح  إلى الدوري السعودي ، إن وجود اللاعب محمد صلاح في الدوري السعودي هي مسألة وقت، متابعا: "إذا لم تكن في الصيفية الحالية سيكون في الشتوية القادمة".

وتابع فهد الجلعودي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " اخر النهار " والمذاع على فضائية " النهار " ، أن التفاوض مع اللاعب محمد صلاح في لندن بات قريبا، ووجوده في بريطانيا حتى الآن لمشاركة نادي ليفربول في مباريات هامة .

وأكمل ، أن هناك احتمال 50% بعدم وجوده في الدوري السعودي ، ولكني متابع للأمور وهي فقط مسألة وقت .

صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات ..تامر أمين يكشف مفاجاة مدوية عن انتقاله

كشف الاعلامي  تامر أمين  عن مفاجأه مدوية عن انتقال الاعب محمد صلاح إلى الدوري السعودي ، قائلا :" الملك المصري يبدو أنه في طريقه إلى دوري النجوم ودوري المليارات الدوري السعودي ".

وأضاف الاعلامي تامر امين ، خلال برنامج " أخر النهار " والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الاعب محمد صلاح مرشح ان يكون نمرا من النمور لنادي " اتحاد جدة " ، وذلك في ظل الشراء الهستيري للاعبين من الأندية السعودية .

وأردف " أمين" : البطولة العالمية أصبحت عاصمتها السعودية ، واللي بيعملوا السعوديين صح أم خطأ كل واحد يقول رأيه.

تقرير سعودي: اتحاد جدة يتمم التعاقد مع محمد صلاح خلال ساعات

أكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت بأن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فأن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة دوري روشن الدوري السعودي برنامج آخر النهار تامر امين

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