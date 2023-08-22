بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

كشف تقرير صحفي عن مفاجآت مدوية بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، موجودة حالياً في العاصمة البريطانية لندن للتوقيع مع الدولي المصري محمد صلاح كلاعب جناح، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.



وأضافت أن نادي الاتحاد يبذل محاولات قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول، خصوصا أن محمد صلاح أعطى موافقة على العرض المقدم ماليا.



وأوضحت أن اتحاد جدة حدد أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم اتمام الصفقة.

ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2025.