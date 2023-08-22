محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي.. ماذا حدث في مقابلة لندن؟

فجر الإعلام السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى فريق اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول اتحاد جدة، منذ عدة أسابيع، للتعاقد مع محمد صلاح، وتسجيله بدلًا من البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، الذي يخطط النادي، لنقله إلى أي فريقٍ سعودي آخر، على سبيل الإعارة.

صلاح يوافق على عرض الاتحاد

وقد وافق الدولي المصري محمد صلاح، مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة الكاس القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب، للتفاوض مع العرض الاتحادي.

وتقدم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح بما يعادل 6 مليارات جنيه مصري كراتب خلال موسمين؛ من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

لماذا يرحل صلاح عن ليفربول؟

تغير موقف صلاح بشأن الرحيل عن ليفربول بعد التوتر الذي حدث في علاقته مع الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، الذي قام باستبداله في مباراة الفريق الأولى بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

أثار هذا الأمر غضب النجم المصري، خاصة وأنه لم يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية بالدوري للمرة الأولى منذ 6 مواسم متتالية.

كرر كلوب هذا الأمر ثانية خلال المباراة التالية للفريق أمام بورنموث والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منها صلاح هدفا قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بعد موسمين في 30 يونيو 2025.