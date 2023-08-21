تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

شهدت صفقة انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنه أن يعجل بإتمام الصفقة قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

التطور هذه المرة جاء من جماهير اتحاد جدة، التي واصلت ضغطها على إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق والتعاقد مع محمد صلاح وغيره من نجوم الكرة العالمية.

ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

شهدت مدرجات ستاد عبدالله الفيصل في جدة، حضورًا جماهيريًا ضعيفًا من جانب نادي اتحاد جدة في مواجهة الطائي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.

كانت جماهير الاتحاد قد أطلقت مبادرة بمقاطعة مباريات الفريق في مختلف المسابقات، لحين التعاقد مع صفقات قوية من بينهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وطلبت جماهير اتحاد جدة من الإدارة دعم الفريق بصفقات قوية بعد الخروج من البطولة العربية، والتعاقد مع محمد صلاح، من أجل العودة لحضور مباريات الفريق مرة أخرى.

ودشنت جماهير نادي الاتحاد، هاشتاج "محمد صلاح مطلب اتحادي" بهدف إرسال رسالة لإدارة الفريق برئاسة أنمار الحائلي بأن الفريق الاتحادي يحتاج لتدعيم الفني بصفقة عالمية.

ما هي صفقات اتحاد جدة المستهدفة؟

وفقا لتقارير الصحافة السعودية، يبحث اتحاد جدة، عن ضم جناح ومدافع خلال الفترة الحالية، مما يثير التكهنات حول استمرار العميد في محاولة ضم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد وضع نادي الاتحاد، الدولي البرازيلي ماركينيوس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صدارة قائمة اللاعبين الذين ينوي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بجانب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الذي دخلت معه في مفاوضات الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة السعودية:" حدَّدت إدارة النادي السعودي، بالاتفاق مع البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، الخانتين اللتين يحتاج الأصفر إلى تدعيمهما، وهما الجناح الهجومي، وقلب الدفاع، إضافةً إلى وضع قائمة، تضمُّ عددًا من اللاعبين لاستقطاب اثنين منهم في حال تعثر التعاقد مع صلاح وماركينيوس".

هل ينتقل صلاح إلى اتحاد جدة؟

وافق الدولي المصري محمد صلاح، مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة الكاس القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

وتقدم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح بما يعادل 6 مليارات جنيه مصري كراتب خلال موسمين لصلاح من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن ليفربول، وافق مبدئيا على بيع محمد صلاح؛ حيث أنه مستعد لبدء المفاوضات مع العميد الاتحادي؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي، إلا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة.