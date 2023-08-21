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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن بقاء محمد صلاح في ليفربول.. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

كتب الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة بشأن وجود محمد صلاح داخل ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب شوبير:"تقارير: رغم الاهتمام السعودي، ولكن محمد صلاح لا يُمس في ليفربول".

 

وكان لاعب الكرة السعودية محمد نور، قال إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، سيكون في صفوف نادي الاتحاد بنسبة كبيرة.

 

وتابع محمد نور في تصريحات تلفزيونية قبل قليل: “محمد صلاح نجم ليفربول سيأتي إلى نادي الاتحاد بنسبة كبيرة للغاية”.

 

وأضاف: البرتغالي جوتا سيرحل عن صفوف نادي الاتحاد، ويوجد صفقتين أجنبيتين قادمتين إلى نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكمل محمد نور: "يوجد حملة شرسة ضد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، وسأقولها ثانيًا، الفرنسي كريم بنزيما لن ينجح في اتحاد جدة إلا بوجود المغربي عبد الرزاق حمدالله".

 

ليفربول يواصل رفض عروض اتحاد جدة
يذكر أن  الصحفي الموثوق رودي جاليتي، أكد أن إدارة نادي اتحاد جدة تحاول التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض رحيل النجم المصري، وما زال عند موقفه، خاصة أنه لا يملك بديلًا لـ مو صلاح.

وأضاف جاليتي، أن محمد صلاح لن يضغط على إدارة نادي ليفربول من أجل الرحيل أو الموافقة على العرض المقدم من نادي اتحاد جدة، رغم ترحيبه المبدئي باللعب في الدوري السعودي للمحترفين

 

محمد صلاح ليفربول

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