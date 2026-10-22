قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
طبول الحرب تدق مجددا.. إسرائيل تخشى ضربة إيرانية استباقية وتستعد لمواجهة عسكرية جديدة
ممر شرفي يختصر سنوات العطاء.. طلاب ومعلمون يكرمون عاملًا بلغ سن التقاعد
منير فخري عبد النور: مصر بحاجة إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص
محمد أنيس: منتدى مصر منصة لتنفيذ المعادلة التشاركية بين الحكومة والمجتمع
الرئيس السيسي في جلسة الخطاب الديني بمنتدى مصر: الدول تنظم حياتها بالقوانين
وزير الإستثمار: توجيه الاستثمارات للصناعة والتصدير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: مستعدون لنقل الخبرات المصرية في تطوير التعليم لدولة جامبيا

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم
اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشيخ عيسى فودي دابو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جامبيا، والأمين العام للمجلس العام للتعليم العربي الإسلامي بدولة جامبيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المنظومة التعليمية بدولة جامبيا.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية المختلفة مع دولة جامبيا، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني ونقل الخبرات المصرية في تطوير منظومة التعليم العام والفني، بما يسهم في دعم جهود الارتقاء بجودة التعليم في جامبيا، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وحرص مصر على دعم أشقائها في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ عيسى فودي دابو، عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الرائد الذي تضطلع به مصر في دعم التعليم ونشر المعرفة بالقارة الأفريقية، مشيدًا بالخبرات المصرية في تطوير منظومة التعليم العام والفني، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المؤسسات التعليمية وبناء قدرات المعلمين والارتقاء بالمناهج الدراسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في جامبيا، وتعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

 إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا

وتناول اللقاء بحث سبل دعم وتطوير منظومة التعليم الأساسي والتعليم المهني بالمدارس العربية في جامبيا، وكذلك آليات دعم تطوير المناهج وطرق التدريس، وبناء قدرات المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا، بما يسهم في دعم جهود نشر اللغة العربية وتعزيز التعاون في مجال التعليم.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، لبحث آليات الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في جامبيا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم جامبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

الصلاة

الأزهر للفتوى يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام ويؤكد رفضه لكل ما يهدد أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ونقيب السادة الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشاركون في الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بطنطا

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ونقيب السادة الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشاركون في الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بطنطا

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد