عبد اللطيف: مستعدون لنقل الخبرات المصرية في تطوير التعليم لدولة جامبيا

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشيخ عيسى فودي دابو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جامبيا، والأمين العام للمجلس العام للتعليم العربي الإسلامي بدولة جامبيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المنظومة التعليمية بدولة جامبيا.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية المختلفة مع دولة جامبيا، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني ونقل الخبرات المصرية في تطوير منظومة التعليم العام والفني، بما يسهم في دعم جهود الارتقاء بجودة التعليم في جامبيا، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وحرص مصر على دعم أشقائها في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ عيسى فودي دابو، عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الرائد الذي تضطلع به مصر في دعم التعليم ونشر المعرفة بالقارة الأفريقية، مشيدًا بالخبرات المصرية في تطوير منظومة التعليم العام والفني، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المؤسسات التعليمية وبناء قدرات المعلمين والارتقاء بالمناهج الدراسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في جامبيا، وتعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا

وتناول اللقاء بحث سبل دعم وتطوير منظومة التعليم الأساسي والتعليم المهني بالمدارس العربية في جامبيا، وكذلك آليات دعم تطوير المناهج وطرق التدريس، وبناء قدرات المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا، بما يسهم في دعم جهود نشر اللغة العربية وتعزيز التعاون في مجال التعليم.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، لبحث آليات الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في جامبيا.