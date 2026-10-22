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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يكشف كواليس استهداف فوردو: عرضت على ترامب قاذفات B-2.. وإسرائيل ستضرب إيران بمفردها

ترامب و نتنياهو
ترامب و نتنياهو

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقل هجوما إسرائيليا واسع النطاق على إيران كان مخططا له خلال أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير «غير صحيح»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إن إسرائيل كانت تستعد للتحرك عسكريا ضد إيران، وذلك ردا على سؤال بشأن التقرير الذي أشار إلى أن معارضة الإدارة الأمريكية حالت دون تنفيذ العملية.

وكانت «فايننشال تايمز» ذكرت، في تقرير نشرته الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة لشن حملة جوية تستمر عدة أيام، كان من المقرر تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 10 أكتوبر، وتستهدف منشآت نووية ومحطات لتوليد الكهرباء وبنية تحتية مرتبطة بالنظام الإيراني.

ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط الإسرائيلية أن العملية لم تُنفذ بسبب اعتراض ترامب على استئناف الحرب، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

نتنياهو يكشف تفاصيل محادثاته مع ترامب

وفي سياق حديثه عن التنسيق مع واشنطن بشأن الهجمات السابقة على إيران، قال نتنياهو إن إسرائيل تعتزم مواصلة التحرك للدفاع عن نفسها، حتى في حال عدم حصولها على موافقة أمريكية مسبقة.

وأضاف أنه كان يعتزم إطلاع ترامب على الخطط العملياتية الإسرائيلية، لكنه لم يكن ينوي طلب موافقته على تنفيذها، مشددًا على أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض.

وكشف نتنياهو أنه عرض على الرئيس الأمريكي، خلال أحد اجتماعاتهما، خطة الهجوم على إيران، وعندما وصل العرض إلى الشريحة الرابعة، اقترح مشاركة الولايات المتحدة في العملية باستخدام قاذفات «بي-2» الأمريكية، القادرة على استهداف المنشآت النووية المحصنة، ومن بينها منشأة فوردو.

وبحسب رواية نتنياهو، قال لترامب إنه سيكون سعيدًا بانضمام الولايات المتحدة إلى العملية، وإن واشنطن تستطيع استخدام قاذفات «بي-2» لضرب المنشأة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل ستنفذ الهجوم بمفردها إذا لم تشارك الولايات المتحدة، رغم أن ذلك سيكون أكثر صعوبة.

وأوضح نتنياهو أن ترامب لم يتخذ قرارًا خلال ذلك الاجتماع، إلا أن إسرائيل واصلت استعداداتها، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقًا إلى العمليات في اليوم العاشر من القتال.

نتنياهو: القدرات الإيرانية تضررت والتهديد لا يزال قائما

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية، وقدرات الصواريخ، والقيادات العلمية والعسكرية.

ورغم حديثه عن تراجع القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، حذر نتنياهو من أن التهديد لم ينتهِ، مؤكدًا أن النظام الإيراني لم يتخلَّ عن طموحاته النووية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل أصبحت، بحسب تقديره، أقوى من أي وقت مضى، في حين تراجعت قدرات إيران وحلفائها، لكنه شدد على أن استمرار النظام الإيراني يمثل مصدر قلق أمني لإسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إيران

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