نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني الحل الوحيد لإنهاء التهديدات

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن إسقاط النظام الحاكم في طهران يمثل، من وجهة نظره، الحل الوحيد لمنع تجدد التهديدات التي تتهم إسرائيل إيران بالوقوف وراءها، في موقف يعكس اتساع الأهداف الإسرائيلية من مواجهة البرنامج النووي الإيراني إلى استهداف النظام نفسه.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في افتتاح العام الدراسي بجامعة تل حاي في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، إن المهمة الأساسية لإسرائيل تتمثل في إنهاء وجود النظام الإيراني، معتبرًا أن بقاءه في السلطة يمنحه فرصة لإعادة بناء قدراته النووية والعسكرية، إلى جانب استعادة نفوذ حلفائه في المنطقة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في 20 أكتوبر 2026، شبّه نتنياهو النظام الإيراني برأس أخطبوط، معتبرًا أن إسقاطه سيؤدي إلى إضعاف حزب الله في لبنان، ويمهد الطريق، وفق تصوره، لتحقيق السلام مع لبنان. كما أكد أنه ناقش هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة، بما في ذلك قبل يومين من تصريحاته.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الضربات التي تعرضت لها إيران لم تُنهِ، بحسب تقديره، قدرتها على السعي إلى إعادة بناء برنامجها النووي وإحياء شبكة حلفائها الإقليميين، محذرًا من أن استمرار النظام الحالي يعني احتمال تجدد التهديدات مستقبلًا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة السياسية والأمنية بين إسرائيل وإيران، وسط خلافات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني وحدود الدور الإقليمي لطهران، فضلًا عن استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية.

وتكشف تصريحات نتنياهو عن تمسكه بهدف يتجاوز إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى تغيير النظام الحاكم، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن فرص الحلول الدبلوماسية ومخاطر تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، خاصة في ظل ارتباط الملف الإيراني بأمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة واستقرار الشرق الأوسط.