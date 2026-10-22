نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التقارير التي تحدثت عن منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له مؤخرًا من شن هجوم على إيران «منحازة وغير صحيحة»، مشددًا على أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية وحده لا يكفي ما دام النظام الإيراني قائمًا.

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سبق أن أصدر توجيهات للجيش وجهاز الموساد بأن الحل يكمن في إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن تغيير النظام يمثل هدفًا رئيسيًا للتحركات الإسرائيلية تجاه طهران.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أنجزت 90% من المهمة، في إشارة إلى ما وصفه بالجهود الرامية إلى إضعاف خصومها وتحقيق أهدافها الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تجدد الحديث عن احتمالات استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، وتباين التقارير بشأن موقف واشنطن من أي تحرك إسرائيلي جديد ضد طهران.