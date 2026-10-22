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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قرر استكمال تطوير "منظومة تفجير القنبلة النووية"، مؤكدا أن نجل المرشد أصدر تعليمات بدفع السباق نحو القنبلة النووية قدما.

واشنطن تحدد ساعة الصفر

ونقلت مصادر عن "إسرائيل هيوم" أن واشنطن هي من ستحدد موعد الهجمات المقبلة على إيران.

العودة للمشروع النووي

أمس الأربعاء، اتهم نتنياهو مجتبى خامنئي بأنه "لم يتعظ" وقرر إعادة إحياء المشروع النووي التسليحي في منشآت تقع في أعماق الأرض، محذرا من أن يد إسرائيل طويلة وتستطيع الوصول إليه تحت الأرض.

طلعة جوية إسرائيلية حتى حدود إيران

في السياق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت طلعة جوية يوم الاثنين الماضي وصلت حتى الحدود الإيرانية.

وأوضح الموقع أن الطائرات عبرت الأجواء السورية والعراقية في مسار يتوافق مع سيناريو توجيه ضربة لإيران، مشيرا إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا بالعملية ووصفتها بأنها تدريب يهدف إلى "استعراض القوة" وردع طهران عن شن هجمات.

وجرت العملية على بعد أكثر من 800 ميل عن إسرائيل، قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، وفي اليوم نفسه الذي التقى فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن الطلعة الجوية لم تكن مرتبطة بزيارة هيجسيث.

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين إن الطلعة ليست غير معتادة وتهدف إلى ردع إيران، إلا أن العملية بحكم قربها من المجال الجوي الإيراني كان من الممكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وتتسبب في رد إيراني يعيد إشعال الحرب.

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