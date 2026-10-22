ممر شرفي يختصر سنوات العطاء.. طلاب ومعلمون يكرمون عاملًا بلغ سن التقاعد

شهد معهد فتيات أولاد نجم بمحافظة قنا لفتة إنسانية مؤثرة، بعدما نظمت الطالبات ممرًا شرفيًا لأحد العاملين بالمعهد، عقب بلوغه سن المعاش، تقديرًا لجهوده خلال سنوات عمله، واحتفاءً به في مشهد يعكس مشاعر الوفاء والامتنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تكريم العامل، حيث اصطفّت الطالبات في ممر شرفي لاستقباله وتوديعه، في لفتة طيبة هدفت إلى إدخال السرور على قلبه، والتعبير عن تقديرهن لما قدمه طوال فترة عمله بالمعهد.

ولاقت هذه المبادرة الإنسانية تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بموقف الطالبات وحرصهن على تكريم العامل مع انتهاء رحلته الوظيفية، مؤكدين أن مثل هذه المواقف البسيطة تحمل معاني كبيرة من التقدير والوفاء، وتؤكد أهمية احترام كل من يؤدي عمله بإخلاص.

وتعكس هذه اللفتة قيمة إنسانية مهمة، وهي أن التقدير لا يرتبط بالمنصب أو طبيعة الوظيفة، بل بما يتركه الإنسان من أثر طيب في نفوس من حوله، لتتحول لحظة بلوغ سن المعاش إلى ذكرى جميلة يستحقها كل من أفنى سنوات من عمره في العمل والعطاء.