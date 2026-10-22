وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق منصة رقمية متكاملة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تهدف إلى تمكين المصدرين والمستثمرين من الوصول الدقيق لشفرات المنتجات (HS Code)، والتغلب على نقص المعلومات حول الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في «منتدى مصر»، أن المنصة تستهدف إتاحة البيانات الشاملة لتعزيز كفاءة التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية تلقي الملاحظات والآراء حول كفاءة المنصة لتطويرها باستمرار.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل حركة التجارة الدولية.