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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصناعة: نستورد بـ170 مليون دولار سبائك منجنيز وخطة لتطوير المصنع

وزير الصناعة
وزير الصناعة
هاني حسين

أكد خالد هاشم وزير الصناعة ، أن دخول الدولة في بعض الصناعات الاستراتيجية يقويها وتخدم على صناعات أخرى .

وقال  خالد هاشم في كلمته في جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة على هامش جلسات منتدى مصر، :" الاولوية للقطاع الخاص وهو يريد تقليل المخاطر في استثماراته ويرديد ان تسند الدولة معه  في البداية".

وتابع خالد هاشم :" وزارة قطاع الاعمال غنية بمصانع وقدرات كبيرة ومصر بتستورد بـ170 مليون دولار سبائك منجنيز وبنطور مصنع منجنيز في مصر".

وأكمل خالد هاشم :" هناك تكامل مؤسسي بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ، ونركز على زيادة القيمة المضافة للخامات ووقفنا تصدير الخامات وبنعمل مصانع للتصنيع لزيادة القيمة المضافة .في قطاع الصناعات التعدينية".

ولفت خالد هاشم :" قمنا بإنشاء شهادة قيمة تعطي المصنع أحقية في المساهمة في الاقتصاد الوطني".

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