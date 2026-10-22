وزير الصناعة: نستورد بـ170 مليون دولار سبائك منجنيز وخطة لتطوير المصنع

أكد خالد هاشم وزير الصناعة ، أن دخول الدولة في بعض الصناعات الاستراتيجية يقويها وتخدم على صناعات أخرى .

وقال خالد هاشم في كلمته في جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة على هامش جلسات منتدى مصر، :" الاولوية للقطاع الخاص وهو يريد تقليل المخاطر في استثماراته ويرديد ان تسند الدولة معه في البداية".

وتابع خالد هاشم :" وزارة قطاع الاعمال غنية بمصانع وقدرات كبيرة ومصر بتستورد بـ170 مليون دولار سبائك منجنيز وبنطور مصنع منجنيز في مصر".

وأكمل خالد هاشم :" هناك تكامل مؤسسي بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ، ونركز على زيادة القيمة المضافة للخامات ووقفنا تصدير الخامات وبنعمل مصانع للتصنيع لزيادة القيمة المضافة .في قطاع الصناعات التعدينية".

ولفت خالد هاشم :" قمنا بإنشاء شهادة قيمة تعطي المصنع أحقية في المساهمة في الاقتصاد الوطني".