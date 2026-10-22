وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما

أكد حسن الرداد وزير العمل، أن قانون العمل أعطى مميزات كثيرة لكل أطراف العلمية الإنتاجية، ولا بد من تواجد حالة من الاتزان بين الحقوق والواجبات.

وقال حسن الرداد في كلمته خلال جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” على هامش جلسات “منتدى مصر”،: "قانون العمل أعطى العامل حقوقا ومزايا أكبر، ومنها الأمان الوظيفي، والحماية من الفصل التعسفي".

وتابع حسن الرداد: "القانون جعل ذوي الهمم لهم 45 يوما في السنة رصيد إجازة، والقانون أنشأ صندوق العمالة غير المنتظمة".

وأكمل حسن الرداد: "سوق العمل يمر بمراحل متطورة سريعة"، مضيفا أن: "نسبة البطالة انخفضت لـ 5.8% بعدما كانت في 2013 تبلغ 13.5%، ومعدلات البطالة انخفضت؛ بفضل الصناعة والاستثمارات والمشروعات القومية التنموية".

وتابع حسن الرداد :" خلال 12 عاما تم تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في العديد من فرص العمل".

وواصل حسن الرداد: “نسب البطالة في المؤهلات العليا مازالت مرتفعة وفرص العمل متواجدة أكثر في المؤهلات الفنية والمتوسطة”.

ولفت حسن الرداد إلى أن: "هناك مؤهلات تتواجد لا يوجد لها حاجة في سوق العمل وبالتالي لابد ان يتم اختيار تخصصات تعليمية مطلوبة في سوق العمل، ونقوم بعمليات تدريب تحويلي للخريج الذي يتخرج ولا يجد فرصة عمل، والتدريب المهني يحتاج إلى نظرة وتوحيد الجهود وآلية جديدة في ظل متطلبات سوق العمل ونحتاج برامج تدريبية من أجل التشغيل".