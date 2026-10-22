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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الصناعة بمنتدى مصر 2026: نستهدف التوازن بين توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات العالمية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
محمد البدوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين تطوير التكنولوجيا المحلية وجذب التكنولوجيا العالمية، بما يدعم تطوير الصناعات الأساسية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، من خلال الربط بين القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العلمي.

العمل على تطوير تكنولوجيا محلية

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح وزير الصناعة أن تحقيق هذا التوازن يتطلب العمل على تطوير تكنولوجيا محلية قادرة على المنافسة عالميًا، بالتوازي مع جذب التقنيات التي تحتاج إليها مصر لتطوير صناعاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وأشار هاشم إلى أهمية دعم الشركات الصناعية ومساعدتها على التوسع في الإنتاج وفتح فروع جديدة، من خلال توفير آليات مساندة، من بينها الحاضنات التي تساعد المشروعات على النمو وتطوير أنشطتها.

وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك تعزيز الشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، التي تواجه تحديات اقتصادية وصعوبات في التكيف مع المتغيرات الراهنة، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص المصري يمكن أن يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات

ولفت وزير الصناعة إلى أن هذه الشراكات تتيح للشركات الأوروبية فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي تمتلكها، بما يسهم في نقل المعرفة إلى مصر وتطوير القدرات الصناعية المحلية.

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