أعلن المهندس خالد هشام، وزير الصناعة إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل.

وأشار خلال كلمته فى جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 إلى أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفا و242 رخصة.

وأوضح أن تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثلان عنصرين رئيسيين في دعم المستثمرين، منوها أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب استمرار العمل على إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين.



كما لفت إلى أن الصناعة غير البترولية تسهم بـ1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.

وأعلن الوزير إنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع الصندوق السيادي.