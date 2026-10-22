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وزير الإستثمار: توجيه الاستثمارات للصناعة والتصدير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الإستثمار: توجيه الاستثمارات للصناعة والتصدير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار
محمود محسن

 
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات المزايا التنافسية، بما يدعم التصنيع المحلي، ويوطن التكنولوجيا، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال محمد فريد، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن زيادة الصادرات تتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية ورفع المكون المحلي، مع توجيه الحوافز الاستثمارية إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الإنتاج، بما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة.

وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية يدعم اندماج مصر في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن نجاح المستثمر المحلي وتوسع الشركات المصرية يسهمان في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

التنمية الاقتصادية

وتابع أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات المهمة لتيسير الإجراءات وتطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في الحد من البيروقراطية، وزيادة حجم الأعمال، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية بمختلف المحافظات.

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار القطاعات الإنتاجية التكنولوجيا سلاسل الإمداد

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