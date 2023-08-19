هل يستمر محمد صلاح في ليفربول أم ينتقل إلى الدوري السعودي؟ |فيديو

‏قال عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، إن اللاعب محمد صلاح سوف يظل مطلوبا في العديد من الأندية السعودية حتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن الموسم الماضي شاهدنا نفس الوضع ولكن كان الحديث عن أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة لكن هذا "الميركاتو" نتحدث عن الأندية السعودية التي تسعى وبقوه لضم اللاعب محمد صلاح، والدوري السعودي أصبح يسعى لضم أبرز نجوم العالم والذي من ضمنهم محمد صلاح.

محمد صلاح وكيفين دي بروين

‏وتابع أن الأندية السعودية تسعى لضم اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي حاليا وهما محمد صلاح وكيفين دي بروين.