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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

فريق بورنموث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق سيمينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة خاطئة من أرنولد.

وعادل الكولومبي لويس دياز النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 28 بتسديدة مقصية من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا.

وتحصل المجري دومنيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد عركلته من مدافع بورنموث، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها في الدقيقة 37.

وسدد صلاح الركلة لكن نيتو تصدى لها، لترتد لـ “مو” ليضع الكرة في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، ومسجلًا أول أهدافه في الموسم الجديد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 58 بعد تدخله القوي على لاعب بورنموث، ليترك فريقه ليفربول منقوص العدد.

وتمكن البرتغالي ديوجو جوتا من تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة زميله سوبوسلاي.

وخرج محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 86، ليحل الأوروجواياني داروين نونيز محله.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا بعد استبداله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ليفربول

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