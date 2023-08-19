محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بقائمة من الأرقام القياسية بعد هدفه ضد بورنموث

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 من متابعة لركلة الجزاء التي نفذها وتصدى لها نيتو، قبل أن يضع الكرة في الشباك، مسجلًا أول أهدافه في الموسم، مساهمًا في تحقيق فريقه للفوز الأول في الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح جعله يحقق العديد والعديد من الأرقام القياسية، والتي نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

أرقام محمد صلاح القياسية بعد هدفه في شباك بورنموث

– انفرد محمد صلاح بالمركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 187 هدفًا، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفًا.

– وصل محمد صلاح للمساهمة التسجيلية رقم 200 في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 140 هدفًا، إضافة لصناعة 60 آخرين.

– أصبح محمد صلاح اللاعب رقم 12 فقط الذي يصل لـ 200 مساهمة تاريخية في الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، واللاعب الوحيد الحالي في المسابقة الذي يصل لذلك الرقم.

– محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد ، وأول لاعب يفعل ذلك في 10 مباريات متتالية على أرض فريقه في الدوري الممتاز منذ جيمي فاردي في ديسمبر 2015