فابريزيو رومانو يحسمها: ليفربول يقول محمد صلاح لن يُمس

تحدث الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي، من بيع الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق.

وأكد فابريزيو رومانو من خلال فيديو، أن موقف ليفربول لم يتغير، خاصة في ظل تلقي اللعب عرضا من اتحاد جدة السعودي بضمه هذا الصيف.

وقال رومانو: "موقف ليفربول واضح، وهو أن محمد صلاح لا يُمس نهائيا، تم بيع فابينيو وهندرسون وفيرمينو ودعاهم ليفربول يرحلون لكن مع صلاح الأمر مختلف تماما".

وتابع: "ليفربول لا يرغب في بيع محمد صلاح، واللاعب نفسه ووكيله أكدا التزامهما مع ليفربول، الفرعون المصري يريد الفوز فقط في ليفربول، ولم تتغير رغبته، صلاح ملتزم مع ليفربول والنادي ملتزم معه" .

وأتم: "أخيرا صلاح باق في ليفربول والموقف لم يتغير".