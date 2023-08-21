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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد..ورئيس النادي في لندن لحسم الصفقة

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.

يذكر أن  الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن موقف ليفربول لم يتغير برفضهم بيع صلاح، مشيرًا إلى أن صلاح أيضًا ملتزم بعقده مع الفريق الإنجليزي.

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