عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

صدى البلد

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صورة جديدة بعد أنباء رحيله عن ليفربول عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر محمد صلاح  بصورة سليفي وعلي وجهة علامات الدهشة .

قال لاعب الكرة السعودية محمد نور، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، سيكون في صفوف نادي الاتحاد بنسبة كبيرة.

وتابع محمد نور في تصريحات تلفزيونية قبل قليل: “محمد صلاح نجم ليفربول سيأتي إلى نادي الاتحاد بنسبة كبيرة للغاية”.

 

وأضاف: البرتغالي جوتا سيرحل عن صفوف نادي الاتحاد، ويوجد صفقتين أجنبيتين قادمتين إلى نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

 

وأكمل محمد نور: "يوجد حملة شرسة ضد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، وسأقولها ثانيًا، الفرنسي كريم بنزيما لن ينجح في اتحاد جدة إلا بوجود المغربي عبد الرزاق حمدالله".

 

 

 

ليفربول يواصل رفض عروض اتحاد جدة

يذكر أن الصحفي الموثوق رودي جاليتي، أكد أن إدارة نادي اتحاد جدة تحاول التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض رحيل النجم المصري، وما زال عند موقفه، خاصة أنه لا يملك بديلًا لـ مو صلاح.

 

وأضاف جاليتي، أن محمد صلاح لن يضغط على إدارة نادي ليفربول من أجل الرحيل أو الموافقة على العرض المقدم من نادي اتحاد جدة، رغم ترحيبه المبدئي باللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

 

محمد صلاح أداء اللاعب محمد صلاح أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح إطلالة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ