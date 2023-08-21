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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تامر أمين معلقا على حفل عمرو دياب في بيروت: هو عيد الهضبة

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على ماشهدته بيروت من حفل الفنان عمرو دياب في العاصمة اللبنانية  قائلا "هو عيد الهضبة".

وقال أمين : مافيش غير هضبة غنائية واحدة في العالم العربي كله، وبعد طول غياب طويل أستمر حوالى ١٢ عاما من انقطاع عمرو دياب بالغناء في العاصمة اللبنانية بيروت فقد أحي الهضبة حفلا منذ يومان.

لم يكن حفلا غنائيا عديا

وأكد تامر أمين أن حفلة عمرو دياب لم تكن حفل عادي، فهو عيد بكل المعاني فكان حفلا غنائيا فنيا وطنيا سياحيا لبيروت من حيث الترقب والإعداد والتنظيم فهو حدث ضخم وعملاق.

وتابع: لم تشهد بيروت حفل من قبل بهذا الاقبال والترتيب والتنظيم والدعاية والنجاح، فقط حضر هذا الحفل الضخم حوالى ١٨ ألف لبناني ولبنانية، واستمر هذا الحفل حتي الصباح.

بيروت العاصمة اللبنانية عمرو دياب هضبة غنائية واحدة الدعاية التنظيم

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