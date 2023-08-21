عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد غياب 12 عاما.. حفل أسطوري لـ عمرو دياب في بيروت

صدى البلد

بعد غياب طويل دام لمدة ١٢ عامًا، للفنان الكبير عمرو دياب عاد ليحيي حفلًا استثنائيًا، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

وشهد مسرح الحفل، توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

يا أنا يا لا عمرو دياب غياب طويل تفاعل الجمهور الملابس البيضاء الجمهور الفرح والسعادة استعدادات أمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ترشيحاتنا

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

كواليس صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي بعد استقالة إدارة الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ